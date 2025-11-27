Ginestet: “Hay una desconexión entre los políticos y la realidad de los productores”

El secretario de CARBAP, Pablo Ginestet estuvo en “Agro 9 Radio” (Supernova 97.9) y se expresó sobre los temas que hoy preocupan al sector, principalmente la cuestión hidríca y sus consecuencias para la producción. Al mismo tiempo, mnatuvo la postura de la entidad ruralista sobre la posibilidad de que el Gobierno provincial promueva subas impositivas en un contexto poco favorable para la actividad, con cerca de “1,5 millones de hectáreas en severo riesgo de quedar fuera de la próxima campaña por el agua, lo que se implicaría pérdidas estimadas en US$ 2.000 millones”. Ginestet marcó la absoluta desconexión entre la clase política y la realidad que viven miles de productores bonaerenses, un tema no menor que involucra a todos los niveles.