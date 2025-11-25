Ganadería Intensiva: Pablo Etcheverry disertará en 9 de Julio

La Federación Agraria Argentina (F.A.A.) – Filial 9 de Julio invita a productores, técnicos y público interesado a participar en una jornada especializada sobre Ganadería Intensiva, enfocada en mejorar la eficiencia y productividad de los sistemas ganaderos.

El encuentro contará con la disertación central de Pablo Etcheverry, reconocido cofundador de la consultora PensAgro. Etcheverry es un especialista con vasta experiencia en el desarrollo de estrategias de intensificación productiva y se enfoca en la implementación de sistemas de gestión que optimizan los recursos, como la integración de la agricultura y la ganadería para lograr mayor rentabilidad por hectárea. La temática abordada se centrará en ofrecer propuestas prácticas y completas para la optimización de los procesos ganaderos. La intensificación ganadera busca aumentar la producción de carne o leche por unidad de superficie mediante el uso de tecnologías, nutrición controlada y manejo eficiente del rodeo.

La jornada se llevará a cabo el miércoles 26 de noviembre a las 20:00 horas. La sede del evento será la Veterinaria Fortín Oeste, ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 65 y la Ruta Provincial 5.

Dado que la capacidad del lugar es limitada (120 lugares), se requiere la inscripción previa para asegurar la participación. Los interesados deben completar el formulario de registro disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/3Do4EZfAsnj66yHW6.