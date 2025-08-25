Gabriela Tiani: “Tenemos mucho por mejorar, pero hay compromiso, convicción y un trabajo muy fuerte con nuestros docentes y con las familias de los estudiantes”

La Inspectora Jefa Distrital de Educación de 9 de Julio estuvo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) contando lo ocurrido en la jornada del miércoles 20 de agosto cuando se llevó a cabo la inauguración del nuevo edificio de la Escuela de Educación Artística N ° 1 “Aimé Painé” de 9 de Julio, destinado a la formación artística de niños y adolescentes.

Ese acto estuvo encabezado por el Director de Educación y Culturade la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, junto a la Intendenta Municipal, María José Gentile y la propia Tiani.

La obra, llevada a cabo a través del Estado provincial, se realizó luego de la cesión del terreno por la Municipalidad en 2022, permitiendo concretar el sueño de la comunidad educativa de contar con un edificio propio, muy amplio, moderno, con todas las comodidades y que representa un gran logro. Según detalló la Inspectora Jefa Distrital, el nuevo edificio cuenta con seis aulas, cocina, SUM, gabinetes, sanitarios y espacios de recreación.

También Gabriela Tiani se refirió a la reapertura de la Escuela N ° 27 en el paraje ‘Comberse’ entre La Niña y Quiroga y a las pasantías o prácticas profesionalizantes de aquellos estudiantes que buscan experiencia para su primera salida laboral o para una futura carrera de nivel superior. Sin dejar de remarcar la participación, mañana, de distintos colegios en la instancia Regional de la Feria de Ciencias.