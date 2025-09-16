Gabriela Tiani: “La educación de adultos, que ya cumplió medio siglo es una modalidad que ha crecido mucho en los últimos años”

La Inspectora Jefa Distrital de Educación en 9 de Julio se refirió al Parlamento Bonaerense de jóvenes, adultos y adultos mayores que se llevará a cabo hoy en el recinto del Honorable Concejo Deliberante en su instancia distrital y que se viene desarrollando desde 2018 y que en esta ocasión tendrá la participación también del CENS 451 de Carlos Casares además de la representación nuevejuliense con los Centros Educativos de Nivel Secundario, 451 y 452 -Quiroga-; CEBAS 19 y FinEs TS. El Parlamento está abierto al público en general que quiera presenciar los debates.

Tiani también contó que se están realizando simultáneamente las elecciones de los Centros de Estudiantes en cada colegio y anticipó que mañana miércoles 17 de septiembre se llevará a cabo una clase abierta a las 19:15 hs. en el Instituto Superior de Formación Docente recordando ‘La noche de los lápices’ uno de los eventos más trágicos de la historia contemporánea de Argentina.

El 16 de septiembre de 1976 el gobierno militar llevó adelante el operativo conocido como «Noche de los lápices» que consistió en la desaparición física y la tortura de 7 estudiantes secundarios de La Plata que luchaban por un boleto escolar de precio preferencial (que el gobierno había suprimido).

Uno de ellos (Pablo Díaz) logró sobrevivir al operativo y escapó, los restantes continúan desaparecidos. Su testimonio ha servido para reconstruir la historia de los demás jóvenes y en base su relato se ha realizado una película y hasta una canción.