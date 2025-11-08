Gabriela Tiani: «El tiempo dirá»

La Inspectora Jefa Distrital de Educación de 9 de Julio brindó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) un panorama completo sobre los distintos aniversarios de establecimientos educativos del partido: Los 50 años de la Escuela ‘José Hernández’ de La Niña; el 25 aniversario del Jardín de Infantes del paraje La Blanqueada; los 75 años de la Escuela Técnica Nº 2 “Mercedes Vázquez de Labbé” y el más reciente el 50 aniversario del Centro Educativo Complementario N° 803 ‘Colorín Colorado’ de Facundo Quiroga.

Tiani repaso también la Semana de las Artes desarrollada en la Escuela de Educación Artística N °1 “que dejó a la vista todo lo que se hace desde la Educación artística y los distintos lenguajes de la misma”.

También la Jefa Distrital recordó la presencia recientemente en 9 de Julio de dos funcionarias de la Subsecretaria de Derechos Humanos (DDHH) de la provincia para entregar a la Escuela Secundaria N ° 8 ‘General José de San Martín’ el premio por su participación en el Proyecto «Futuro Memoria» una iniciativa de la misma Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, destinada a jóvenes de 14 a 21 años para reflexionar sobre el pasado reciente, la memoria, la verdad y la justicia en el contexto de la democracia actual. Participan a través de concursos de producciones artísticas y culturales (como videos, música, murales, etc.) sobre ejes temáticos propuestos, y reciben formación y acompañamiento para sus trabajos. El premio consistió en una computadora y un proyector entre otros elementos, para el establecimiento por su trabajo ‘Rosa, una historia para inspirarnos’, que se puede ver en la web.

Aprovechó también para comentar los detalles de la reciente Semana de la Educación Física y de la tradicional y muy fecunda sesión estudiantil en el Concejo Deliberante local.

Interrogada finalmente sobre la posibilidad de lanzarse a una carrera política lo desestimó por ahora, aunque remarcó que: “ siempre actué con responsabilidad, compromiso y convicción. «El tiempo dirá», cerró enigmática.