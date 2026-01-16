Futsal: se cierran los grupos a todo o nada

Una muy importante jornada de Futsal se espera para esta noche, porque se definen las posiciones finales de las cuatro zonas. Con el pasaje directo de los primeros, hoy surgen los equipos que se enfrentan el lunes: los segundos con los terceros de la fase de zonas y a partir de entonces, quedan determinados los cuartos de final.

En primer término, por la zona “A” se enfrentan a las 20:30 hs Roma F5 con Nuevas Tierras, para definir el 2° y 3° puesto, estando clasificado 1° LPS; luego, a las 21:30 hs en la zona “C” juegan Dana Equipamientos con Dennehy F.C. encuentro por el 3° ó 4°, siendo el 1° Doña Tota y 2° 7L Los de Siempre.

A las 22:30 hs en la zona “D” se destaca el partido entre Cerveceros y Lácteos Aurora porque define los tres primeros puestos, con Pinturería Pintar; y cierran la fecha a las 23:30 hs Industrias 9 de Julio con Deportivo Paraguayo, para ver quien queda 3° de la zona “B”, donde ya están clasificados 1° El Rancho Agro y 2° Manga de Gatos.