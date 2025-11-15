Fussari: planificar la Producción

La Subsecretaria de Producción del Municipio, Cecilia Fusari, pasó por ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) para contar muchas de las actividades que se generan desde esa repartición.

“Se formó la comisión del Consejo Asesor del Polo San Cayetano y eso trae de la mano distintas capacitaciones, a partir de necesidades, que se identifican por el aporte de las 23 empresas que conforman ese Consejo Asesor” dijo Fusari.

La funcionaria también agregó que “esas voces sugieren y plantean necesidades concretas en cuanto a formación y su demanda y lo que ven. La tendencia en general es a profesionalizar la mano de obra y es allí donde nos señalan las carencias cuando salen a buscar perfiles laborales determinados. Necesidades puntuales como atención al público y ventas y alguna otra formación más específica como CNC (Control Numérico Computarizado)”.

(Nota de la redacción: El control numérico computarizado (CNC) es un sistema automatizado que utiliza una computadora para controlar maquinaria de fabricación como tornos, fresadoras y taladros. Este proceso, que opera con instrucciones codificadas en lenguaje como el código G, permite que las herramientas se muevan con gran precisión para dar forma a piezas según diseños preestablecidos. El CNC mejora la eficiencia, la velocidad y la repetibilidad en la producción de piezas complejas y se utiliza en diversas industrias.

“Hay necesidad de empresas/industrias que trabajan en ese rubro y trataremos de armarlo bien para el año próximo por la demanda que hay” prometió la Subsecretaria de Producción.

“Otros perfiles específicos solicitados son con oficios: soldadores, carpintería fina, como por ejemplo el armado de casillas rurales; electricistas, gasistas, plomeros. En Patricios está próxima a inaugurarse la red de gas natural y hay muchas personas que hicieron la capacitación para realizar las instalaciones domiciliarias”.

En otra parte de la entrevista Fusari expresó: “Le debíamos a los chicos y a los más jóvenes propuestas. El Polo San Cayetano tiene que funcionar tiene que funcionar para que haya un espacio de creatividad y renovación y que los chicos se relacionen con la tecnología desde chicos, con lo que ella nos pueda brindar al entramado productivo”.

Para ello detalló algunos de los cursos inmediatos: “Desde el 1 de diciembre habrá uno de impresión 3D para edades de entre 8 y 15 años -niños y adolescentes- con clases de dos horas y media de duración los días lunes y martes de modo intensivo y así poder detectar que vínculo tienen con esa herramienta”.

Y agregó: “Vamos a ir armando esos grupos de innovación y creatividad con los chicos, pero no vamos a dejar a los adultos afuera y para ellos prevemos hacerlo en 2026. El otro curso a darse será el de robótica, también para la misma franja etaria de 8 a 15 años”.

También la Subsecretaria de Producción afirmó que continuarán los cursos de Inteligencia Artificial y anticipó un futuro curso de manejo del Dron para conocer sus aplicaciones y uso que será dictado en la sede del Aero Club.

Finalmente se refirió al Relevamiento Socio Productivo que se está llevando a cabo por personal municipal: “Lo vemos como una necesidad urgente del municipio para saber que tiene 9 de Julio, que tenemos y que nos falta, para tomar decisiones después. Los datos finales que entregará la Universidad de Mar del Plata con quién se hizo el convenio estarán en el mes de marzo del año próximo”.