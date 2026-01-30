«Fuerza aérea» contra el bariguí en Junín

Las autoridades de Junín han comenzado a desplegar drones de alta tecnología en un intento por contener la eclosión masiva del barigüí, una especie de mosca negra cuya mordedura está afectando seriamente la vida cotidiana de los habitantes y el turismo regional. La medida surge tras ser calificada la situación como «crítica» debido a las recientes crecidas del río Salado y las altas temperaturas, factores que han disparado la población de larvas en las riberas.

A diferencia de los métodos tradicionales que dependían de botes y aplicaciones manuales, el uso de aeronaves no tripuladas permite ahora alcanzar zonas de vegetación densa y de difícil acceso, donde el insecto suele anidar. La estrategia municipal se centra en el uso de drones de gran porte para la aplicación aérea de BTI, un larvicida biológico que ataca específicamente al insecto en su etapa acuática sin dañar otras especies ni el ecosistema fluvial. Complementariamente, equipos más pequeños realizan un mapeo fotográfico y térmico para identificar con precisión los focos de cría más activos.

El intendente Juan Fiorini ha señalado que la incorporación de estas herramientas, habitualmente utilizadas en el sector agropecuario, busca acortar los tiempos de respuesta ante una demanda vecinal que ha crecido en las últimas semanas. Las autoridades sanitarias locales han recordado que, a diferencia del mosquito común, el barigüí no pica sino que muerde, arrancando pequeñas porciones de piel para alimentarse de sangre, lo que suele provocar reacciones alérgicas persistentes e inflamaciones dolorosas.

Mientras los operativos de fumigación terrestre continúan en las zonas urbanas para combatir a los ejemplares adultos, el éxito de este plan piloto en el río Salado será clave para determinar si la tecnología de drones se convierte en una política permanente. Por el momento, se mantiene la recomendación a la población de utilizar ropa de colores claros y repelentes específicos, especialmente durante las horas del amanecer y el atardecer, cuando la actividad de estos insectos alcanza su punto máximo.