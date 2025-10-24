Frenó la lluvia y Navone avanza en el Challenger de Costa Do Sauipe

El nuevejuliense Mariano Navone (85) venció al libanés Hady Habib (170), por 6-4 y 6-1 este jueves por la tarde, en la primera ronda del Challenger de Costa Do Sauipe. Mariano se presenta como el preclasificado n1 del torneo, que estuvo frenado por la lluvia.

Ahora enfrentará a Pedro Boscardín Días (296) que derrotó al bonaerense de Berazategui, Juan Pablo Ficovich (162), por 6-4 y 6-2.

El porteño «Juanma» Cerúndolo, ubicado en el puesto 86 del ranking mundial, le ganó al belga Sebastián Gima (569) por 6-3 y 7-5 al cabo de 1 hora y 47 minutos de juego.

En tanto Román Burruchaga (128), también nacido en la Ciudad de Buenos Aires, superó al brasileño Joao Eduardo Schiessl (502) por 6-2 y 6-2 luego de 1 hora y 18 minutos de partido.

El estadounidense naturalizado argentino Andrea Collarini (285) batió al brasileño Luis «Guto» Miguel (1734) en tres sets, por 6-7 (2-7), 7-5 y 6-2.

Y más tarde el bragadense Genaro Alberto Olivieri (295) cayó sin atenuantes ante el chileno Cristian Garín (107) por un doble 6-4, mientras que el entrerriano Gonzalo Villanueva (354) jugaba ante el español Carlos Taberner (102) en la madrugada del viernes en Argentina.

Otros tres argentinos permanecen en competencia en el torneo: el platense Thiago Agustín Tirante (101), el bonaerense de La Lucila Facundo Díaz Acosta (228) y el pilarense Santiago Rodríguez Taverna (242), quienes se presentaron el lunes con victoria por la fase inicial.