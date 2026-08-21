French: refuerza defensas ante la amenaza de El Niño



La intendente María José Gentile, supervisó las obras preventivas en la localidad de French para proteger el casco urbano ante el pronóstico de lluvias abundantes derivadas del fenómeno climático de El Niño. Los trabajos actuales se centran en reforzar los terraplenes y defensas existentes en la zona. Además, el municipio informó que avanza con obras de entubamiento diseñadas específicamente para reducir el nivel de las aguas y canalizar los excedentes hídricos lejos del área poblada.

«Nos estamos preparando para cualquier contingencia«, afirmó Gentile tras recorrer el sector junto al delegado municipal, Guillermo Rojo. La mandataria subrayó la necesidad de mantener una estricta planificación preventiva frente a las alertas meteorológicas. Por su parte, Rojo destacó el trabajo coordinado con el municipio para avanzar en soluciones concretas que brinden seguridad a los vecinos. Las autoridades confirmaron que las tareas de contención y prevención continuarán en French y se evaluará su extensión a otras localidades del partido según la evolución del clima.