Karting: Domingo con pruebas libres

El Kartódromo de 9 de Julio abrirá sus puertas este domingo 23 de agosto para una jornada de pruebas libres. La pista estará habilitada entre las 10:00 y las 17:30 horas para que pilotos y equipos puedan poner a punto sus vehículos. Mientras que los competidores deberán abonar 40.000 pesos por el derecho a pista, el acceso para el público general será totalmente libre y gratuito, contando además con servicio de cantina.

La convocatoria forma parte de la estrategia del AutomotoClub Nuevejuliense para mantener el predio en movimiento durante todo el año. La institución tiene como objetivo central revitalizar las instalaciones y consolidar una agenda que vuelva a posicionar al automovilismo como un evento destacado en la comunidad.

Más allá del aspecto estrictamente deportivo, la jornada permitirá a los organizadores evaluar el funcionamiento de la infraestructura del lugar. Este diagnóstico será clave para continuar con el proceso de recuperación del Autódromo Ciudad de 9 de Julio de cara a los eventos de mayor magnitud previstos para el próximo mes.