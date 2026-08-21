Atlético 9 de Julio y un fin de semana con multiacción

Atlético 9 de Julio tendrá un fin de semana con mucha acción deportiva de varias de sus disciplinas compitiendo en torneos tanto de local como de vistante.

Primero, el sábado a las 10 de la mañana, en el gimnasio Báncora, las cuatro categorías masculinas de básquetbol recibirán a J. Urso de Saladillo por el campeonato de la Asociación de Chivilcoy. A la misma hora, los equipos de hockey se medirán ante Huracán de Carlos Casares por el certamen de la Asociación del Centro.

Fuera de casa, las cinco divisiones inferiores de fútbol visitarán a San Agustín por la liga local. Por su parte, la primera división de rugby viajará a Rojas para enfrentar a Yaguá Pitá por el torneo de la UROBA, mientras que el plantel superior de vóley femenino debutará en el Torneo Clausura de Chivilcoy. A esto se suma la participación de los tenistas de la institución, quienes competirán de viernes a domingo en el certamen organizado en las canchas del Club San Martín.

La agenda del domingo no será menos intensa. En el ámbito local, la categoría de damas mayores de hockey jugará en su cancha frente a Ciudad de Bolívar a partir de las 12:00. Además, el campo de golf albergará la cuarta fecha del torneo clasificatorio del club, que se disputará a 18 hoyos en la modalidad medal play. Finalmente, los compromisos de visitante incluirán el viaje de las cuatro categorías de básquetbol femenino a Junín para enfrentarse a Los Indios, y la presentación del equipo mixto de newcom en un torneo celebrado en la ciudad de Ranchos.