Franco «Panterita» Rodríguez vuelve al ring en Córdoba

Franco «Panterita» Rodríguez volverá a subirse al ring de boxeo este viernes 12 de septiembre en Cruz del Eje (Córdoba). El púgil nuevejuliense con récord 17-2-0, 6 KO enfrentará al oriundo de Río Cuarto Sergio “Nonito” Donaire (7-7-0, 4 KO).

El representante del Clan Ferrario volverá a Córdoba donde en junio venció a José “Iron” Cuenca por KOT2.

En su último entrenamiento en la ciudad, Panterita expresó a la prensa local: «Estamos preparándonos muy bien, en todos los detalles. Tenemos una pelea muy linda, e importante para nuestra carrera, por lo que hemos trabajado bastante en el entrenamiento, para enfrentar a un rival que lo tenemos visto».

El festival se llevará a cabo desde las 21hs, en el estadio Olayon de Cruz del Eje, y es parte de programa «Futuros Campeones Cordobeses» impulsado por la provincia sobre el boxeo amateur. Habrá 10 combates en ese nivel y luego cerrarán con peleas profesionales Rodríguez vs Donaire, y  Gatto vs Cáceres.

