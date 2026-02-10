Florencia González, elegida en la Fiesta del Girasol

La semana pasada estaba ansiosa, expectante. Finalmente, la nuevejuliense Florencia González fue elegida Segunda Representante de la Fiesta Nacional del Girasol, en la edición que tuvo lugar el pasado fin de semana en Carlos Casares.

Ya más relajada pero tratando de recuperar horas de sueño, Florencia estuvo en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) relatando su experiencia, lo hecho hasta el momento en que públicamente frente a casi 20 mil personas, cuando su nombre rosonó en el predio San Martín. Lo que viene, lo que implica esta designación y la posibilidad concreta de realizar su propuesta cultural. Todo eso en esta nota.



