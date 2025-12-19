Flexibilidad cambiaria: cómo afecta al agro

En los últimos días, la modificación del esquema de bandas cambiarias, anunciado por el Gobierno, ha generado debates y expectativas, especialmente en el sector agrícola. Germán Iturriza, analista del mercado agrícola, habló sobre las implicancias de la nueva política económica y su impacto en los cultivos clave como el trigo, el maíz y la soja. Si bien la medida introduce una mayor flexibilidad a partir del primero de enero, los efectos inmediatos para el productor no parecen ser trascendentales.

Para Iturriza, lo que está en juego no son cambios dramáticos a corto plazo. “A efectos prácticos, para el productor no le cambia absolutamente nada en el corto plazo”, afirmó. Según el analista, si bien la flexibilización de las bandas cambiarias es un cambio significativo, no modifica de forma inmediata las decisiones de los productores agropecuarios. “Lo que sí es interesante es que, a partir del primero de enero, comienza a haber cierta flexibilidad”, explicó Iturriza, destacando que no implica un aumento directo del dólar.

El analista hizo hincapié en la necesidad de adaptar el sistema cambiario a las nuevas realidades del mercado. “El principal problema antes de la flexibilización era la apreciación real de la banda. La banda no subía de manera adecuada, lo que iba a generar un problema a largo plazo. Ahora es como tomar aire y decir ‘vamos a ver cómo seguimos’, dejando espacio para ajustar el rumbo más adelante”.

En cuanto al trigo, Iturriza destacó la continua expansión de la producción, que presiona los precios a la baja. “El trigo no para, cada semana la producción es un poquito más grande”, señaló, aunque reconoció que ya se ha alcanzado un récord histórico de producción. Sin embargo, las caídas en los precios del trigo a futuro son evidentes. Desde agosto, cuando se negociaba cerca de los 205-210 dólares, el precio del grano ha bajado hasta los 180-182 dólares.

Para calidades inferiores, la situación se complica aún más. “En cosecha se han escuchado precios de entre 165 y 170 dólares, lo cual representa un golpe considerable para los productores”, agregó Iturriza. La recomendación central del analista es que los productores se concentren en conocer bien la calidad de su cosecha antes de tomar decisiones de venta. “Antes de enviar un camión, hay que analizar la calidad en cada lote. Si tienes un trigo con proteínas altas o un buen gluten, tienes una gran ventaja, porque ese trigo es casi ‘oro en polvo’”, concluyó.

La actualización de las bandas cambiarias que comienza a regir el 1 de enero de 2026 introduce un cambio importante en la política económica, pero el impacto directo en el sector agropecuario no será inmediato ni drástico. La mayor flexibilidad cambiaria puede abrir nuevas posibilidades a mediano plazo, pero para los productores, la situación no presenta cambios disruptivos en el corto plazo.