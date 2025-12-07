Flexas: «Un exceso el Control Legislativo sobre Fondos Municipales»

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, valoró la aprobación del paquete de leyes impulsado por el gobernador Kicillof, incluyendo el endeudamiento para municipios, pero criticó duramente las condiciones impuestas por la Legislatura, en particular la creación de una comisión para supervisar el uso de los fondos municipales. El jefe comunal consideró esta iniciativa como «una locura» y la calificó de «exceso» en términos de control institucional.

«Es desmedida, querer tener un control extraordinario sobre los fondos cuando esos controles ya los tenemos, me parece que es un exceso», sostuvo Flexas. El intendente celebró el endeudamiento que permitirá a los municipios seguir funcionando, pero rechazó de plano el mecanismo de control: «En el fondo quieren manejar los fondos a los amigos, y la verdad que sería muy bueno, así como está esta comisión, que se haga una comisión de intendentes para ver en qué gastan los legisladores sus recursos», expresó.

El intendente analizó que todos los municipios de la provincia sienten el impacto de la crisis, lo que amplía sus responsabilidades y les obliga a responder a una demanda social creciente. A pesar de la relativa calma que, según el jefe comunal, transita el Gobierno nacional tras los resultados de octubre, esa tranquilidad no se percibe en la calle, donde afirmó que hay «una tensión contenida, un enojo contenido».

El jefe comunal señaló que la crisis que atraviesa la provincia está directamente vinculada a la falta de recursos, por lo que los municipios han acompañado al Ejecutivo provincial ante las necesidades, ya que existe una «complicación estructural, que tiene que ver con la poca coparticipación que nos regresa».

De cara al 2026, Flexas considera que los tres proyectos del gobernador son esenciales para comenzar el año ordenados. Respecto al destino de los fondos, afirmó que la mayoría de los municipios los necesitan para mantener servicios esenciales como «abrir los hospitales, para que haya guardias, para mantener los servicios». Aunque reconoció el pedido social de menos Estado, indicó que «en el día a día el vecino sigue pidiendo que el municipio le resuelva todo».

El intendente concluyó que los municipios se han visto obligados a ajustarse ante la falta de recursos y sugirió que la respuesta al clima social cambiante reside en la renovación de todos los partidos políticos para sintetizar las demandas de la ciudadanía.