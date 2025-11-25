Flavia Terigi, nueva Directora de Educación bonaerense

El gobernador bonaerense Axel Kicillof enviará este miércoles 26 de noviembre el pliego a la Legislatura para designar a Flavia Terigi como nueva directora general de Cultura y Educación de la Provincia, en reemplazo de Alberto Sileoni, quien dejará el cargo por razones personales.

Según el comunicado, el ahora ex titular de Educación agradeció al mandatario provincial “la oportunidad y el honor” que le otorgó para comandar el sistema educativo bonaerense y “ubicar” a la educación “en el centro de su gestión”.

“Transformaciones curriculares, presencia territorial, cercanía con las escuelas y desarrollo de la infraestructura han sido algunas de las prioridades en estos años de trabajo”, señaló Sileoni.

En la misma línea, comunicó que “seguirá acompañando” al gobernador “desde otros espacios” y destacó “con orgulloso” a las personas que conforman el sistema educativo de la provincia como estudiantes, docentes, auxiliares, cooperadoras, funcionarios, organizaciones gremiales y familias.

Su reemplazante, Flavia Terigi es pedagoga recibida en la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster en Ciencias Sociales de FLACSO, doctora en Psicología de Universidad Autónoma de Madrid y docente de Enseñanza Primaria

Ejerce como rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, desde agosto de 2022; es profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de UBA, e integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, creado por la Ley de Educación Nacional (Ley 26206), como representante del campo académico.(Noticias Baires)