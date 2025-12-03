Flavia Terigi juró como nueva titular de Educación

El gobernador le tomó juramento a la flamante directora general de Cultura y Educación bonaerense El acto se realizó en San Vicente. La rectora de la UNGS reemplaza a Alberto Sileoni.

Flavia Terigi se convirtió este martes en la nueva directora general de Cultura y Educación bonaerense.

El acto tuvo lugar pasadas las 17:00 en San Vicente y fue encabezado por el gobernador Axel Kicillof, quien le tomó juramento a la reconocida académica y actual rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

Terigi llega para reemplazar a Alberto Sileoni, quien se alejó del cargo por motivos personales luego de conducir la cartera educativos a lo largo de los seis años de la actual gestión provincial.

«Se trata de uno de los pocos movimientos ministeriales del equipo de Axel Kicillof, quien no había hecho cambios desde la conformación de su equipo para su segundo mandato a fines de 2023»

La jura tuvo lugar en San Vicente donde el gobernador inauguró junto al intendente, Nicolás Mantegazza y la flamante funcionaria el nuevo edificio para la Escuela Primaria N° 26 “Malvinas Argentinas” en el barrio 17 de Octubre de Alejandro Korn. Es el edificio educativo N° 293 inaugurado en la gestión. También estuvo presente la vicegobernadora Verónica Magario.

En ese marco, las autoridades realizaron un emotivo reconocimiento a la labor de Alberto Sileoni, quien dio un sentido discurso de despedida.

“Nos metimos en las discusiones pedagógicas que había que hacer”

Visiblemente emocionado, Alberto Sileone dio su último discurso como titular de la cartera educativa, donde agradeció al Gobernador, a sus compañeros de gabinete, gremios docentes y excombatientes, a las maestras, auxiliares y estudiantes.

“No creo mucho en las palabras finales, creo que si las palabras no se afirman en actos son banas, vacías. Lo que hicimos está a la vista, después nos metimos discusiones pedagógicas que había que hacer. Sin promesa, con inversión, una paritaria abierta desde el primer día que asumió el gobernador” destacó.

Y destacó la apertura al trabajo conjunto con el mandatario bonaerense: Me llevo la cara de felicidad de Axel en el medio de los patios rodeado de pibes. Gracias por bancar en las difíciles, cuando mucho se esconden” dijo.

Finalmente, el funcionario saliente se refirió a la “deserción” en materia educativa del gobierno de Javier Milei: “El presidente fue 27 veces al exterior y ni una vez a una escuela pública. Lo que se pierde por la ignorancia y el prejuicio” sostuvo.

“Vamos a poner el acento en los problemas de la enseñanza”

Seguidamente y tras jurar en el cargo, Flavia Terigi dio su primer discurso en el que trazó una hoja de ruta para su tarea.

“Agradezco al gobernador por la propuesta para este cargo al que espero honrar con mi trabajo. Tengo amplio acuerdo con la importancia inédita que el gobierno de la provincia le ha dado a la educación y con la orientación de la política educativa” aseguró.

Valoró el desarrollo de la infraestructura “pero también los logros en los apoyos a las escuelas, concursos, planificación regional y sobre todo la centralidad del estado. Se promueve una suerte de libertad para que te arregles. Vengo a sumarme a un trabajo en proceso, con pleno acuerdo con las líneas de trabajo, reconociendo lo hecho e identificando por dónde tenemos que seguir para continuar reduciendo la desigualdad” sostuvo.

Luego enumeró tres consideraciones: “La educación puede contribuir a producir igualdad en el conjunto de las relaciones sociales” observó en primera instancia. Luego advirtió que existe “cierta ligazón entre el discurso hostil hacia la escuela pública y la creciente incorporación de las mayorías sociales. No queremos contribuir ni un poco a un país individualista, vamos a hacer todo lo que tenga sentido para hacer de la educación de la provincia un lugar digno y justo para todos” sostuvo.

Finalmente se centró en un eje fuerte para su gestión: “Vamos a poner el acento en una nueva escala de intervención que pone el foco problemas de enseñanza muy precisos que tenemos identificado” dijo.

“Tengo un enorme respeto por el trabajo docente y el trabajo profesional que los sostienen. Dar respuestas a los problemas de la enseñanza. No deberíamos quedar replegados en condiciones defensivas. Asumo el compromiso de escucha y de pensar juntos la mejora que necesita la escuela, de revisar las condiciones escolares que se han vuelto problemáticas para el cumplimiento de derechos” remarcó.

“Inaugurar una escuela es un acto heroico a celebrar”

Finalmente, el gobernador Axel Kicillof valoró el trabajo de Alberto Sieloni y dio la bienvenida a Flavia Terigi al tiempo que remarcó que el traspaso sea inaugurando una escuela. “En la Argentina de hoy, de un gobierno en contra de la educación pública, inaugurar una escuela es un acto heroico a celebrar. No hay mejor lugar para hacer este paso de mando que en un acto de inauguración de una escuela y frente a la comunidad” subrayó.

“Estamos despidiendo a un ministro de Educación. Me tocó compartir con Alberto otro gabinete en 2014 y 2015 en el gobierno de Cristina y fue como amor a primera vista. Cuando aceptó ser ministro en la provincia iniciamos un trabajo que consiste en planificar, en invertir pero Alberto se dedicó a recorrer palmo a palmo la provincia, gobernamos recorriendo” dijo en referencia a Sileoni.

Lo definió como “un hombre con un compromiso enorme y es una de las mejores personas que conozco” y destacó su vocación: “Alberto les dio participación a los maestros, auxiliares, inspectores, directivos. Hemos dado varias batallas. Lo que defiende este periodo y lo que va a venir es la defensa irrestricta de la escuela pública” completó Axel Kicillof.

“Bienvenida Flavia, llega con un currículum que parece una biblia. Una persona con mucho compromiso que se ha dedicado a pensar y a debatir la educación” observó.

Quién es Flavia Terigi

Kicillof eligió para conducir la cartera educativa a Flavia Terigi. Se trata de una pedagoga (Universidad de Buenos Aires), magíster en Ciencias Sociales (FLACSO), doctora en Psicología (Universidad Autónoma de Madrid) y profesora para la Enseñanza Primaria (Escuela Normal Superior N° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Terigi es desde agosto de 2022 Rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, es también profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, órgano creado por la Ley de Educación Nacional (Ley 26206), como representante del campo académico.(Infocielo)