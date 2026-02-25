Firma de convenio y recorrida del Ministro Katopodis en 9 de Julio





El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, estuvo este miércoles en 9 de Julio. Pasado el mediodía arribó al Palacio Municipal donde junto con la Intendente Gentile firmaron un convenio para pavimentar el barrio Héroes de Malvinas. Según el gobierno local, la iniciativa no solo busca optimizar la seguridad vial y la transitabilidad, sino también consolidar el crecimiento ordenado de un sector que ha visto incrementada su densidad poblacional en los últimos años.

Durante el acto, la intendente Gentile destacó la importancia de mantener un canal de diálogo abierto con la provincia para concretar proyectos que mejoren la calidad de vida de los vecinos. Por su parte, el ministro Katopodis sugirió que este convenio podría ser el primer paso para ampliar la inversión en infraestructura vial hacia otros barrios de la ciudad. Asimismo, adelantó que se encuentran ultimando los detalles financieros para licitar la ampliación de la planta potabilizadora de agua.



Luego, Katopodis se trasladó a la Cooperativa Eléctrica Mariano Moreno para supervisar los avances de una obra eléctrica estratégica para la región. La comitiva fue recibida por el el presidente del Consejo de Administración, Matías Losinno, el gerente técnico, Marcelo Mango, y el tesorero, Marcelo Valani. El foco central de la reunión técnica se centró en el análisis de la línea de 132 kV y el estado actual de la nueva estación transformadora. Según explicaron los responsables del proyecto, el objetivo de esta inversión es robustecer el sistema eléctrico local mediante una ampliación significativa de la capacidad de transporte de energía y la mejora de la estabilidad del suministro. El recorrido del ministro Katopodis por 9 de Julio se completó con una visita a la planta de la empresa Yomel.