Juan Pablo Boufflet: «No pude hacer lo que quería»

El ahora ex secretario de Obras y Servicios Públicos, Juan Pablo Boufflet, explicó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) detalles de su renuncia al cargo y el recorrido de su gestión al frente de una oficina clave en el gobierno municipal. Boufflet explicó el impacto de las inundaciones, “las más grandes en 30 años, con 2 mil milímetros caídos” resumió y como influyó en su gestión.

Habló de la difícil situación económica y los pagos que aún quedan pendientes por los trabajos tercerizados. En base a su experiencia, más allá de los claroscuros de su cometido, dice tener propuestas para mejorar la red vial y la propia gestión de la repartición, cualquiera sea quién este cargo en el futuro. El ahora ex funcionario habla del estado actual del parque de maquinarias -muy crítico por estado y obsolescencia del mismo- y la necesidad de nuevos equipos.

Sin embargo, está muy seguro que no volvería a la función pública ejecutiva. Su sucesor en el cargo -interinamente- es Cristian Poggi que fue su segundo en todo el transcurso de su gestión y lo considera apto para llevar adelante la cartera.

Pero Boufflet no deja de ofrecer su ayuda por su experiencia acumulada y el conocimiento adquirido y ha dejado constancia por escrito de que cosa hay que hacer en cuanto a estado de los caminos, topografía y estado de las alcantarillas, entre muchas otras cosas y reparar cada máquina municipal. También habla de la cantidad necesaria de esos elementos para cubrir todo el Partido de 9 de Julio en sus distintos puntos cardinales: “Entre 12 y 14 máquinas de menos de 5000 horas de uso” (incluye motoniveladoras, retroexcavadoras, palas etc.) para hacer un trabajo acorde a las necesidades. Hoy el municipio está lejos de lograr ese objetivo.



Manifestó su fuerte decisión de apoyar a la intendenta cuando fue convocado para el cargo: “Es una persona en la que confío mucho y a la que quiero mucho y decidí apoyarla porque pensé que podíamos hacer algo por 9 de Julio y la verdad que me encontré con que me faltaron herramientas a mí o en la falta de gestión no pude hacer lo que quería. En estas dos experiencias, la anterior acompañando a Marianela López, y ahora creo que no soy compatible con la función pública. La situación del año pasado fue muy dura; no dejé de atender el teléfono en cualquier día, hora y circunstancia y eso me produjo un desgaste; tal vez fue error de aprendizaje, de novato. Pero tengo la conciencia tranquila que dejé todo y un poco más en la cancha”.

Boufflet también remarca que no hubo poblaciones aisladas pero que hay que revisar todo: caminos de más de 100 años y la tasa vial que está muy por debajo del valor de distritos vecinos: “Tuvimos intenciones de adquirir maquinaria pero al quedar con una tasa vial tan baja se hizo imposible; cuando ofrecimos el 50 por ciento de aumento, el 15 por ciento de ello queríamos destinarlo a la renovación del parque vial y a comprar maquinaria, pero se autorizó un 20 por ciento de aumento y quedamos fuera de lo que podía ser .Hoy la tasa, tras los ajustes aprobados a fines de 2025, el valor se fijó en aproximadamente $8530 por hectárea. ¿A cuánto se debería llevar la tasa? Al doble. Como está en General Viamonte, Carlos Casares, Bragado”.

Pero no dejó de recordar que: “Ojalá que todos los deudores que tiene el municipio pagaran. Lo dejé asentado, de red vial del año pasado son más de mil millones de pesos; con ese monto se sanean cuentas que puede haber por trabajos tercerizados y se puede comprar maquinaria. Si analizas la deuda de red vial son 2 motoniveladoras, dos palas retro y 3 camiones. La reflexión sería ‘no pudiste comprar nada’ si, pero tengo mil millones de deuda, no sólo del 2025, sino del 2024 y de años antes y hay quienes deben millones y agarraron un micrófono y dicen cualquier cosa y deben con 10 años de antigüedad la red vial”.

La única pregunta que Boufflet no puede ni debe responder ya, y es difícil que alguien lo haga, es que. más allá de las ‘emergencias’, ¿cuál es el plan de obras concreto —con fechas y presupuesto— para que el próximo evento climático no deje a la población en la misma situación de vulnerabilidad?