El Editorial del Lobo / Cuando las tasas dejan de sostenerse

Hay fallos judiciales que parecen resolver un caso puntual, pero en realidad abren una etapa. El reciente pronunciamiento del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Trenque Lauquen contra la Municipalidad de Daireaux es uno de ellos. No se trata solamente de la nulidad de una tasa vial, sino de algo más profundo: una advertencia directa sobre los límites del poder tributario municipal en la provincia de Buenos Aires. Y en esa advertencia, lo que empieza a crujir no es una ordenanza, sino todo un modelo.

La decisión del juez Pablo Cristián Germain se apoya en un principio jurídico tan clásico como, en la práctica, muchas veces relegado: las tasas no son impuestos. Mientras el impuesto puede exigirse sin una contraprestación directa, la tasa requiere necesariamente un servicio concreto, efectivo e individualizable. Eso fue precisamente lo que el fallo encontró ausente. No hubo mantenimiento adecuado de los caminos rurales, y además se verificó que una porción significativa de lo recaudado fue destinada a fines distintos de aquellos que justificaban su cobro. En ese contexto, la conclusión no admite demasiadas discusiones: si el servicio no existe, la tasa se vuelve ilegítima. Pero el dato verdaderamente disruptivo no es la nulidad, sino la consecuencia: la obligación de devolver lo cobrado.

Ahí es donde el fallo deja de ser un caso aislado y empieza a proyectarse. Porque lo que se abre no es solamente un expediente, sino una puerta. El sector rural, históricamente tensionado con los esquemas de financiamiento municipal, encuentra ahora un respaldo concreto para cuestionar tasas que no acrediten una prestación real. Y los municipios, muchos de ellos apoyados estructuralmente en este tipo de recursos, quedan expuestos a una revisión que puede multiplicarse. No se trata de una doctrina nueva. Se trata, en rigor, de la aplicación estricta de una regla que siempre estuvo: la tasa se justifica en el servicio. Sin servicio, no hay sustento.

Este escenario se vuelve aún más complejo cuando se lo observa en el marco de otras decisiones recientes. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, limitó la posibilidad de un municipio de extender su potestad tributaria sobre áreas de jurisdicción federal, como ocurrió con el aeropuerto de Bariloche. Allí el mensaje fue claro: no hay poder de policía ni potestad fiscal donde no hay jurisdicción. Al mismo tiempo, fallos federales en San Nicolás y San Martín declararon inconstitucional la prohibición nacional de incluir tasas municipales en las boletas de servicios públicos, reforzando la autonomía local. Lejos de ser contradictorios, estos pronunciamientos revelan una misma lógica: la autonomía municipal existe, pero no es irrestricta. Tiene condiciones, y esas condiciones empiezan a ser exigidas con mayor rigor.

Detrás de todo esto hay un problema más profundo que excede el plano jurídico. Los municipios argentinos atraviesan una presión creciente, con recursos limitados y demandas cada vez más intensas. En ese contexto, las tasas han dejado de ser un instrumento complementario para convertirse en una pieza central del financiamiento. Pero ese corrimiento tiene un límite. Cuando la tasa deja de reflejar un servicio y pasa a funcionar como un impuesto encubierto, entra en una zona de vulnerabilidad que hoy empieza a ser judicialmente cuestionada. Lo que durante años pudo sostenerse en la práctica, comienza a resquebrajarse cuando se lo somete al control de legalidad.

El fallo de Daireaux marca, en ese sentido, un punto de inflexión. No solo por lo que declara, sino por lo que instala. A partir de ahora, cada tasa municipal queda bajo una pregunta que ya no puede esquivarse: ¿existe una contraprestación real? Si la respuesta es negativa, el esquema se debilita. Y si además se comprueba un desvío de fondos, el problema deja de ser técnico para convertirse en institucional. Lo que está en juego no es únicamente la validez de un tributo, sino la credibilidad de todo un sistema de financiamiento local.

Lo que se abre no es una crisis puntual, sino un proceso de revisión. Los municipios deberán repensar cómo estructuran sus tasas, qué servicios efectivamente prestan y cómo justifican cada peso que cobran. Ya no alcanza con la ordenanza ni con la práctica consolidada. Hace falta demostrar, con hechos, que el vínculo entre pago y prestación existe. Porque cuando ese vínculo se rompe, lo que cae no es solo la tasa, sino la legitimidad que la sostenía.

Durante años, el sistema funcionó en una zona gris donde la necesidad fiscal convivía con interpretaciones flexibles. Ese margen empieza a cerrarse. Y en ese cierre hay una advertencia que ya no puede ignorarse: no toda tasa es válida por el solo hecho de existir. Algunas deberán probarse, o caerán. Cuando la justicia empieza a exigir lo que la ley siempre dijo, lo que no resiste no es una ordenanza, es una forma de gobernar. Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser tributario. Empieza a ser político.