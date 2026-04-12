Claudio Roldán y una semana llena de golf

Claudio Roldán es el profesor golf del Club Atlético, y estuvo en “Supernova Deportivo” (Supernova 97.9) para hablar de la actividad local, el Masters de Augusta y, por supuesto, de su muy buena actuación en la última edición del Torneo de Golf categoría Seniors, disputado en las instalaciones del renovado Río Cuarto Golf Club, donde peleó los primeros puestos frente a leyendas del deporte.





Alli, tras la primera ronda, el profesor del Club Atlético logró situarse en lo más alto de la clasificación junto a José Cóceres, doble campeón del torneo en 2008 y 2009. Ambos firmaron una tarjeta de 71 golpes —uno bajo par—, lo que generó el elogio unánime del público y de sus propios rivales. Roldán mantuvo la solidez necesaria para cerrar su participación en la octava posición.

Instalado y afianzado en 9 de Julio pero con proyección regional, Roldán explicó detalles del máximo torneo del golf a nivel internacional que se está disputando este fin de semana en Augusta, el legendario Masters, en donde los mejores del mundo buscan ponerse el legendario saco verde. Además, en la charla incentivó a toda aquella perosna que quiera acercarse a las instalaciones del Club para probar ydisfruatr no solo del muy lindo y cuidado entorno natural, sino de un deporte que «una vez que te atrapa no te suelta más».

