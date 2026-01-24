Finalmente renunció la Jueza de Faltas

Florencia Valinoti, presentó su renuncia formal al cargo de Jueza de Faltas, apenas días antes de que se iniciara el proceso de juicio político en su contra. La noticia se conoció esta mañana a través de la comunicación que el intendente interino Julio Bordone le envió a Esteban Naudin, presidente del Concejo Deliberante, anunciando la renuncia de Valinoti a su cargo a partir del próximo lunes 26 de enero.

Recordemos que Valinoti fue sentenciada a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta por el doble de ese plazo para ejercer cargos públicos, y el pago de las costas del proceso porque fue hallada culpable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público, en concurso ideal. A pesar de ello siguió aferrada al cargo, estirando la cuestión legal hasta lo más altodel Poder judicial bonaerense, recibiendo siempre la confirmación del veredicto impuesto en primera instancia, negándose a renunciar a pesar de ser un cargo político generando con su actitud casi caprichosa un daño colateral a la gestión de turno.

La gestión del bloque de concejales de La Libertad Avanza tomó cartas en el asunto y llevó la cuestión hacia el juicio político el cual, el jueves próximo iba a tener el sorteo de abogados que iban a conformar el jurado.

Mientras se espera conocer quién será la persona que reemplace a Valinoti, la sombra de la política empieza a sobrevolar la cuestión. Algunos rumores afirman que el cargo podría terminar en manos de un reciente ex concejal del bloque justicialista, dejando entrever lo que seria una nueva prueba de la buena sintonia de sectores del peronismo local con la administración Gentile. Si esto llegase a ocurrir habrá que seguir de cerca las consecuencias internas de este bloque que hace un mes y medio estrenó formación y ya la convivencia está más cerca de la casa de Gran Hermano ante una gala de eliminación.