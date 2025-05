Fin de semana largo: NO se recolectarán residuos jueves y viernes

NO se efectuará la recolección de residuos domiciliarios (bolsitas), como así tampoco NO se recolectarán productos de carpidos, poda y escombros en las zonas 4 y 5, respectivamente, para cada una de las jornadas.

NO se aplicará recolección de reciclables el día jueves 17 en la zona 5, ni se efectuará el repaso de refuerzo habitual para los grandes generadores de residuos de la zona céntrica el día viernes.