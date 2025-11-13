Fin de ciclo para el Museo a las Escuelas

La Dirección de Museos y Archivo Histórico de la Municipalidad de Nueve de Julio cerró hoy la 18.ª edición anual del ciclo «Museo a las Escuelas» en su sede, un programa que registra una gran participación de escolares de distintos niveles educativos.

El acto de cierre contó con la presencia de funcionarios, autoridades educativas, docentes y alumnos de más de 30 escuelas del distrito, quienes presentaron trabajos y ponencias realizados durante el año utilizando maquetas, videos e infografías.

Tanto el director del Museo, Roberto Castro, como la Inspectora Jefa Distrital, Gabriela Tiani, destacaron el compromiso y el entusiasmo por el proyecto, señalando que fortalece el sentido de pertenencia a la ciudad y al partido. Finalmente, el Concejo Deliberante entregó copias de la Resolución que declaró de Interés Legislativo Municipal la participación de alumnos, docentes e historiadores locales en el XX Congreso de Historia de los Pueblos de La Plata en septiembre.