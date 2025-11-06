Festival Internacional de Puerto Madryn ‘MAFICI‘: Reconocimiento a un grupo de estudiantes del Colegio Marianista

¿Es esto lo que en que en realidad queremos? es el nombre del proyecto que presentaron las alumnas 4to Ciencias Sociales del Colegio Marianista con el acompañamiento de su profesora Andrea Marenna de NTIC.

Lara Lossani, Maite Vazquez, Valentina Guiotto, Victoria Loria y Nina Arcucci son quienes participaron en la edición número 13 de este festival que busca impulsar a los nuevos directores del mundo, dando a conocer su primer trabajo cinematográfico a través del premio “Ballena Franca Austral”.

Además, este evento cultural brinda la posibilidad de presentar películas extranjeras y nacionales tanto largometrajes, cortometrajes y videominutos donde el grupo recibió la «Mención Especial» a su trabajo en la sección A cuidar nuestro mundo.

El grupo completo estuvo en Tarde para todo (Supernova 97.9) para contar sobre el proceso del proyecto y como están viviendo este resultado.