Fernando Zizzias: “Vetar la ley es una quita directa de derechos a las personas con discapacidad“

El presidente de la Cámara Argentina de Escuelas de Educación Especial de la ciudad de Buenos Aires se refirió en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) a la situación creada en torno al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El martes 5 de agosto miles de manifestantes se movilizaron a las afueras del Congreso para reclamar su anulación. La marcha fue pacífica, y se repitieron en otros lugares del país como Córdoba y Mar del Plata, por citar sólo a algunas. Muchos de los testimonios daban cabal dimensión para comprender la situación de las personas que se acercaron a reclamar junto con sus acompañantes terapéuticos y otros actores del sector.

Zizzias explica con claridad los riesgos inmediatos que ya sufren con aranceles atrasados – no reciben aumentos desde octubre- y con obras sociales que cada vez cubren menos prestaciones y el del transporte es otro problema grave.