Fecha Doble del Turismo Promocional

El Autódromo de 9 de Julio celebró una intensa doble jornada del Turismo Promocional, correspondientes a las fechas siete y ocho del calendario. A pesar de las condiciones meteorológicas adversas, con fuertes vientos y lloviznas persistentes, la competición se desarrolló según lo previsto, atrayendo a una considerable afluencia de público. La jornada resultó crucial, con la definición del campeonato de la Clase 1.

Fecha 7: Batallas Cerradas Bajo la Lluvia

En la Clase 1, Damián Morresi dominó la carrera y se adjudicó la victoria. Lo escoltaron Tomás Di Nucci y Marcelo Vezzosi, quienes protagonizaron una lucha constante por la segunda posición, demostrando la alta competitividad de la categoría.

En Clase 2, Franco Legnoverde consolidó su liderazgo al conseguir el triunfo. Dejó detrás a Matías Bonfiglio y Gastón Perkins, manteniéndose como un firme candidato al título.

Y la carrera de la Clase 3 se definió por un estrecho margen. Germán Rinaldi cruzó la meta primero, superando a Franco González tras un mano a mano electrizante. Marcelo Alonso completó las plazas de podio.

Fecha 8: Di Nucci se Corona Campeón

La octava final trajo nuevos resultados y la resolución del campeonato en una de las divisiones.

Hubo campeón en la Clase 1 ya que Tomás Di Nucci se tomó revancha de su segundo puesto anterior al imponerse en la octava final. Este resultado le aseguró matemáticamente el Campeonato 2025 del Turismo Promocional Clase 1. Damián Morresi y Pablo Tardieu ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Franco Legnoverde ratificó su dominio del fin de semana al obtener un contundente doblete. Gaspar Patti y Matías Bonfiglio completaron el podio, manteniendo viva la contienda por el título de la Clase 2.

Y en la Clase 3 se repitió el resultado de la primera jornada, con Germán Rinaldi logrando una nueva victoria. Franco González fue, una vez más, su escolta directo, consolidando este duelo como una constante en la divisional.