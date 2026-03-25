Fase 2 de vacunación antigripal en marcha



La Municipalidad de Nueve de Julio puso en marcha una nueva etapa de su esquema de inmunización contra la gripe para el período 2026. Tras completar la fase inicial, que estuvo focalizada exclusivamente en el personal sanitario y en los adultos mayores de 65 años, las autoridades locales han decidido ampliar el alcance de la convocatoria para incluir a otros sectores vulnerables de la población.

Bajo los nuevos lineamientos sanitarios, la campaña incorpora ahora de forma progresiva a mujeres embarazadas, niños pequeños y personas que presenten factores de riesgo preexistentes. Este despliegue busca consolidar la barrera inmunológica del distrito antes de la llegada de los meses de mayor circulación viral, siguiendo los protocolos de prevención establecidos para este año.

Para facilitar el acceso de los ciudadanos, las dosis han sido distribuidas en la totalidad de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), tanto en las zonas urbanas como en las áreas rurales. El servicio se presta de lunes a viernes en una franja horaria extendida de 8 a 18 horas y el sistema de atención se rige por orden de llegada, sin necesidad de turnos previos.



Desde la Secretaría de Salud destacaron que el suministro de vacunas es suficiente para atender la demanda actual, lo que permite un proceso de aplicación ágil y evita las aglomeraciones en los centros médicos. Asimismo, se ha garantizado que las localidades del interior del partido cuenten con el stock proporcional a su densidad poblacional, asegurando así una cobertura equitativa y federal en todo el territorio del distrito.