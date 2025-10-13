Extensión del Plazo para Declaraciones de Emergencia Agropecuaria

La Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Nueve de Julio comunica a los productores que, pese a haber finalizado el plazo oficial el martes pasado, el sistema para la carga de Declaraciones Juradas se mantendrá abierto.

Los interesados podrán seguir realizando la carga hasta que se anuncie una nueva fecha de cierre. La Municipalidad informará de manera continua sobre la duración de esta prórroga.