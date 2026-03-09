Expoagro 2026: agendas cruzadas, negocios y expectativas



Por Redaccion Extra Digital

La edición 20 de Expoagro, la mayor vidriera del poder rural de la Argentina, comienza este martes en San Nicolás bajo un clima de marcada división política. A diferencia de ediciones anteriores, el inicio de la muestra no contará con la presencia del presidente Javier Milei en el tradicional corte de cintas, desplazando la expectativa oficial hacia el final de la semana.

Según fuentes del entorno presidencial , el mandatario nacional tiene previsto aterrizar en el predio ferial recién el próximo viernes. De confirmarse, Milei repetiría la estrategia del año pasado, participando de la jornada de clausura en lugar de la inauguración. Esta decisión deja un vacío protocolar en el primer día de la muestra, donde aún no se ha confirmado qué figuras del gabinete nacional representarán al Ejecutivo en el acto de apertura.Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha diseñado una agenda que evita cualquier contacto directo con la administración central. El mandatario bonaerense limitó su participación a la cena institucional previa, celebrada el lunes por la noche, asegurándose así de no formar parte de la fotografía oficial del martes junto a los enviados de la Casa Rosada.



Esta asimetría en las agendas ocurre en un momento de tensión entre el sector productivo y el Gobierno. A pesar de la sintonía ideológica, los principales referentes del campo han manifestado que, por el momento, el Ejecutivo no tiene planes inmediatos para reducir los derechos de exportación, una de las demandas históricas de la industria.

Mientras la política redefine sus posiciones, San Nicolás registra un lleno total en su capacidad logística. Con más de 170 firmas confirmadas y un despliegue tecnológico sin precedentes, la megamuestra busca abstraerse de la disputa política para consolidarse, una vez más, como el termómetro real de la economía argentina. El desafío para el Gobierno será capitalizar su visita de cierre el viernes, en un escenario donde los productores esperan algo más que promesas de libertad económica.