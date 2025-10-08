Etchepare después del acuerdo

El representante de ATE, filial 9 de Julio de la seccional Junín dio pormenores del acuerdo alcanzado ayer en la Secretaría de Trabajo.

También habló en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) del acatamiento que tuvo la medida de fuerza “superior al 80 por ciento” mensuró Etchepare. El acuerdo posibilitó levantar la medida que llegaba hasta el miércoles 8.

El acuerdo incluye un aumento de 5% sobre el básico de septiembre a cobrar en el mes de octubre, el monto que el gremio procuraba alcanzar originalmente. Vale remarcar, como lo aclaró el delegado de ATE que el índice de inflación de septiembre se discutirá en noviembre.

Como parte del mismo acuerdo no se tomarán por parte del municipio ninguna medida ni habrá descuentos contra quienes hayan adherido a la medida. Y también ese aumento del 5% no se aplicará por un plazo de 180 días a la planta de funcionarios.

Etchepare reconoció que la medida de fuerza tuvo solo la participación de su representación gremial sin la intervención ni colaboración del resto delos actores de esta situación: el Sindicato de Trabajadores Municipales y el gremio UPCN.

En cuanto a la provisión de ropa, al ser consultado Etchepare dijo que el municipio se comprometió a entregar el calzado que necesitan los trabajadores de Vialidad Rural y Urbana, Recolección, Barrido, estacionamiento Medido y Espacios Verdes en un plazo de cuarenta y cinco días prorrogables por otros quince.