Estudiantes le ganó un clásico histórico a Gimnasia y jugará la final del Clausura ante Racing

Estudiantes dio el golpe en el Juan Carmelo Zerillo y derrotó 1-0 a Gimnasia, su rival de toda la vida, en un clásico histórico por la semifinal del Torneo Clausura.

El Pincha le cortó una racha de cinco victorias consecutivas al Lobo y definirá el título local ante Racing, el próximo sábado en Santiago del Estero.

En un primer tiempo parejo y vibrante, el Pincha manejó el juego durante la media hora inicial y luego el local se acomodó y le disputó el dominio.

Sin grandes ocasiones, lo mejor llegó en el final con una chance clara por lado y una gran atajada de Muslera para evitar la caída de su arco.

En el complemento, Cetré aprovechó un error de Giampaoli -de gran partido hasta el momento-, desbordó por izquierda y lanzó al centro para la llegada de Palacios que convirtió el 1-0.

La conexión entre el colombiano y el uruguayo se volvió la fórmula del gol para los de Eduardo Domínguez en playoffs: ambos participaron de los tres tantos del equipo entre octavos de final, cuartos y semis. Dos asistencias y un tanto de Cetré y una asistencia de Palacios y dos goles.

La final del Torneo Clausura 2025 tendrá lugar el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, a partir de las 21 horas.