Estudiantes le ganó 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura

Estudiantes de La Plata se impuso 1-0 sobre Central Córdoba en Santiago del Estero y se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura gracias a un golazo de Tiago Palacios a los 20 minutos del segundo tiempo. De esta manera, el Pincha espera por el ganador del duelo entre Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, que jugarán el lunes a las 17.00 en el estadio Claudio Fabián Tapia.

El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez venía de eliminar a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, donde recibió de espaldas en el pasillo al campeón de la Liga, en disconformidad por el título que la AFA le otorgó al Canalla. En ese marco, los once jugadores y el presidente del club, Juan Sebastián Verón, fueron sancionados días atrás. La Bruja, en una entrevista, se refirió a este duelo que iba a jugar en Santiago del Estero con un tono irónico.

En cuanto al partido, los dos equipos mostraron intensidad en los primeros minutos del encuentro, aunque sin llegadas de peligro. Edwuin Cetré fue el abanderado de los ataques del conjunto platense con sus corridas por la banda izquierda, mientras que Matías Perelló fue quien intentó desbordar en el local.

Luego de un inicio prometedor, el encuentro entró en una meseta, producto de las imprecisiones que atentaron contra la generación de juego. Sin embargo, la monotonía se rompió cerca de la media hora: Cetré capturó un rebote en la puerta del área, remató con violencia y obligó al arquero Alan Aguerre a mandar la pelota por arriba del travesaño para evitar la caída de su valla.

A pesar de que el partido comenzó ya entrada la noche, el calor de Santiago del Estero obligó a que el árbitro Yael Falcón Pérez dispusiera de una pausa para que los jugadores se hidraten a los 30 minutos y le pudieran hacer frente a la altas temperaturas.

A poco del final de la primera etapa, el León tuvo un clara chance. Tiago Palacios manejó un contraataque con velocidad y abrió la jugada hacia Facundo Farías, que estaba recostado sobre la izquierda. La Joya se la devolvió al medio y el volante disparó, pero el balón le llegó sin complicaciones a Aguerre.

Ya en el complemento, el Ferroviario pudo tener su primera oportunidad. David Zalazar agarró la pelota tras una serie de rebotes dentro del área y remató de primera. Sin embargo, el balón fue bloqueado por un defensor de Estudiantes y el peligro se esfumó. Poco tiempo después, Perelló sacó un disparo desde la izquierda, pero Fernando Muslera lo contuvo sin problemas.

La apertura del marcador llegó a los 20 minutos del complemento. Cristian Medina puso a correr a Cetré con un pase filtrado por la izquierda, el colombiano metió un centro preciso y Palacios apareció por la otra banda para establecer el 1-0 y desatar la locura en el banco visitante.

El local quiso responder de inmediato. Lucas Varaldo, que había ingresado por Leonardo Heredia, probó de media distancia, pero el balón se estrelló en el travesaño y le negó el empate.

A diez minutos del final, Estudiantes estuvo a punto de ampliar la ventaja. El defensor Facundo Rodríguez remató dentro del área tras un tiro libre ejecutado en forma de centro, aunque su tiro se fue desviado. La visita reclamó penal por una supuesta falta de Lucas Abascia, pero el árbitro Yael Falcón Pérez no lo consideró así y el VAR tampoco corrigió.

Finalmente, pese a sus esfuerzos, el equipo dirigido por Omar De Felippe no pudo encontrar el empate y quedó afuera frente a un Estudiantes que venía de dar el golpe ante Rosario Central.