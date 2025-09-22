22 Sep 2025
Esteban Naudín: “Para el tránsito necesitamos que se ejecuten soluciones concretas y tener la decisión política de sostenerlas en el tiempo”

El concejal de Unión por la Patria se refirió en ‘Temprano para todo’ a algunos de los temas tratados en la ultima sesión del Concejo Deliberante el jueves 18 de septiembre pasado. Allí el Proyecto de comunicación del bloque de la UCR que había sido expuesto por el concejal Eduardo Moscato solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal la elaboración y puesta en marcha de un Plan Integral de Control y Prevención de Siniestros Viales. Naudín voto a favor del proyecto, pero sus compañeros de bloque se abstuvieron y lo explicó así: “asumí el compromiso de apoyar todas las iniciativas, vengan de donde vengan”.

