Esteban Naudín: “El transporte escolar no es la solución del problema del tránsito, pero es una gran parte de la solución”

El concejal de Unión por la Patria, Esteban Naudín volvió a referirse en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) a su proyecto de transporte escolar que fue aprobado por unanimidad en la ultima sesión del Concejo Deliberante.

Naudín hizo foco, entre otras cosas, en el ausentismo que se producen los días de lluvia cuando muchos chicos -según su punto de vista fortalecido por consultas con docentes- no pueden llegar a la escuela. “Cada ausencia no es sólo un día perdido, sino que son horas de aprendizaje, de formación y de futuro que se van. Este proyecto busca cambiar eso. Hemos visto que los días de lluvia o de mal clima, los salones no de todas las escuelas, pero sí de muchas están con menos de la mitad de los chicos”.

Mencionó también que la propuesta aprobada en el legislativo nuevejuliense daría la posibilidad de que los adultos mayores encuentren en este transporte la solución alternativa, accesible y segura para llegar desde otros puntos de la ciudad a hacer trámites al centro.

“Este fue un proyecto que nació hace bastante tiempo y no nació en un escritorio, sino que lo fuimos trabajando en primer lugar con un especialista de tránsito que nos marcó el problema con las motos en un horario pico, de entrada y salida a los colegios, También lo fuimos trabajando con los papás como para corroborar que efectivamente esto sea una realidad y nos encontramos con la sorpresa que no se trata de buenas o malas intenciones de muchos vecinos, muchos papás o mamás, sino que no tienen otra alternativa que llevar a sus hijos que la de usar motos a veces con tres personas a bordo”.

“Hoy estamos ante una situación donde necesitamos que los chicos vayan a la escuela, donde necesitamos ordenar el tránsito y creo que esto es gran parte de la solución (enfatiza). No toda, lógicamente, se requiere educación, infraestructura, pero esto es gran parte de la solución”.

También el concejal Naudín recordó que se planifican recorridos con el consejo escolar y directores, considerando el financiamiento disponible. Mencionó el Fondo Educativo no ejecutado y la posibilidad de acceder a colectivos en desuso en el AMBA para mejorar el transporte escolar en Nueve de Julio.

“Ahora viene la etapa de la decisión de la intendenta y en función de sus prioridades decidirá que hacer” dijo Naudín quién también agregó que se han recopilado más de 1000 firmas de padres de alumnos para apuntalar el proyecto aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante.

La necesidad del transporte es prioritaria considerando también el impacto económico y social de su implementación.