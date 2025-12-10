Estatales en alerta: le piden a Axel Kicillof cobrar el aguinaldo «en tiempo y forma»

Un breve comunicado de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) puso en alerta a todos los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. Sucede que se acerca la fecha de pago del salario anual complementario, más conocido como aguinaldo, y la delegación bonaerense del sindicato no está segura de que se vaya a cobrar en tiempo y forma.

Según informó UCPNBA, la secretaria general del gremio, Fabiola Mosquera, se comunicó con autoridades del gobierno provincial para hablar sobre el aguinaldo que debería cobrarse el 18 de diciembre a más tardar. La dirigente le pidió a la administración Kicillof “que se hagan todos los esfuerzos posibles para cumplir en tiempo y forma con el pago”. El pedido está basado en “la difícil situación económica que atravesamos todos los trabajadores del Estado en este cierre de año”.

La solicitud de UPCNBA llega en medio de una negociación paritaria que quedó supeditada a la aprobación del endeudamiento por parte de la Legislatura Bonaerense. Los gremios que representan a empleados públicos apoyaron la iniciativa y hasta marcharon al palacio legislativo para pedir su aprobación. Ahora quieren cobrar el aguinaldo y conseguir una suba de haberes.

Efectivamente, en los últimos días judiciales, administrativos y docentes renovaron los mensajes para que el Ministerio de Trabajo los convoque a negociar un aumento salarial. Hoy se sumó el gremio de Mosquera que no solo pidió por el aguinaldo sino que también marcó la necesidad de que el gobierno provincial “cumpla con la continuidad de la discusión paritaria del mes de diciembre”.(Infocielo)