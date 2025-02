«Estafador y autoritario», «¿Quién es el dictador?». Representantes locales del Peronismo le responden a Milei

En las ultimas horas el Presidente Javier Milei pidió, vía redes sociales, la renuncia del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Las respuestas de todos los dirigentes compañeros del gobernador no tardaron en llegar y a nivel local, tampoco se quedaron atrás.

Las representantes del Peronismo Nuevejuliense se expresaron en sus redes sociales:

«ESTAFADOR Y AUTORITARIO

Estás totalmente alejado de la realidad, ponete a laburar y salí de twitter. Al Gobernador lo elegimos los bonaerenses.

Si te preocupa la Provincia devolvé los fondos que le sacaste y dejá de ser cómplice del narcotráfico y la inseguridad.» @MaleDefunchio vía X.

También lo hizo Nancy Grizutti via Facebook

«Nos dicen que nosotros somos los golpistas y resulta que el presidente le pide la renuncia a un gobernador que ganó por más del 45% y que encima le está diciendo a los BONAERENSES QUE NO LES IMPORTAMOS, PORQUE SI NO LO HACE NO LE ENVIA LA PLATA DEL PRESUPUESTO,.QUIEN ES EL DICTADOR?.»