Es oficial la baja de 2% de las retenciones

La medida adelantada por el ministro de Economía se publicó ayer en el Boletín Oficial. La alícuota de la soja es la más baja en 19 años.

(NAP) A través del Decreto 877/2025 publicado este viernes a la madrugada en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó una nueva un rebaja de 2% en las alícuotas aplicadas a los granos y productos derivados exportados.

La medida había sido adelantada por el ministro de Economía, Luis Caputo, con una publicación en su cuenta oficial de X.

La resolución publicada en el Boletín Oficial, que lleva la firma de Milei y Caputo, establece que las nuevas alicuotas quedan fijadas de la siguiente manera: Soja, de 26% a 24%; subproductos de soja, de 24,5% a 22,5%; trigo y cebada, de 9,5% a 7,5%; maíz y sorgo, de 9,5% a 8,5%; girasol: de 5,5% a 4,5%.

En el caso de la soja, se trata de la alícuota más baja en 19 años, según remarcó Caputo a partir de una información de la Bolsa de Comercio de Rosario, publicada por lanacion.com.ar.

La decisión se suma a otras reducciones aplicadas por el Gobierno, que ya había eliminado de manera transitoria las retenciones de septiembre, medida que permitió ingresos por US$7000 millones en un contexto de fuerte tensión cambiaria.

Además, el Gobierno había dispuesto rebajas previas mediante los decretos 697/24, 38/25, 439/25 y 526/25, que llevaron las alícuotas a 0% para economías regionales, productos lácteos, porcinos y otras actividades, con el objetivo de impulsar el valor agregado, el desarrollo exportador y la competitividad de sectores estratégicos.

Según los fundamentos oficiales, estas medidas tuvieron un impacto directo: durante 2024, los volúmenes exportados de productos agroindustriales crecieron 56% y el valor total exportado aumentó 26%. (Noticias Agropecuarias)