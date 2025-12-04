Erreca: “Ganas de cobrar, no tanto de solucionar”

José Erreca, Presidente de la Sociedad Rural de Bolivar y ex intendente del Partido, dialogó con “AGRO 9 RADIO” (Supernova 97.9) sobre el impacto del agua y la dura realidad que enfrentan con los caminos. “La situación de los caminos es pésima”, expresó, agregando que esto abarca casi al 80% de una red vial de 2500 kilómetros, apróximadamente.

Erreca reconoce la gran cantidad de agua caída pero, no obstante, al igual que ocurre en 9 de Julio, el reclamo es similar en cuanto a la falta de mantenimiento de caminos y limpieza de canales de los últimos años lo cual hizo que el impacto haya sido más duro. “Si hubiese estado un poquito mantenido la situación sería otra” reconoció el dirigente.

Además, expresó que el “Municipio le está poniendo muy pocas ganas en recuperar el parque vial” pero “sí le están poniendo ganas para cobrar impuestos y tasas, porque los juicios y los embargos a las cuentas de los productores siguen llegando”.

Erreca expresó lo poco de fina que se ha podido sembrar en Bolivar, lo cual abre un panorama incierto para los meses venideros, esperando ver qué se podrá sembrar de cara a la gruesa. También se expresó sobre la discusión por el aumento de la tasa de red vial, el planteo que hicieron al Intendente desde la entidad que preside y a la espera de una respuesta.