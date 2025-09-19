Entrevista GLP. La “falta de gestión” ante la crisis hídrica y laboral marcó el derrumbe electoral de María José Gentile en Nueve de Julio

El oficialismo sufrió un durísimo revés electoral tras quedar relegado al cuarto lugar. Aseguran que la gestión de Gentile fue castigada en las urnas por la falta de respuestas ante las inundaciones que azotaron el distrito y la escasez de oportunidades laborales, que profundiza el desarraigo: «los pueblos están perdiendo a los jóvenes y tienden a dejar de existir».

María José Gentile atraviesa una crisis política sin precedentes, que se reflejó en la derrota electoral del 7 de septiembre donde la lista local de Somos Buenos Aires quedó relegada al cuarto lugar. Tal como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, su gestión enfrenta reclamos por deficiencias en alumbrado, barrido y limpieza, caminos rurales sin mantenimiento y obras públicas prácticamente inexistentes: «no se pavimenta una calle, no se recambia una bombita de luz, ni se concreta una obra seria», alertan los vecinos en Nueve de Julio. Además, persisten denuncias por la falta de agua segura pese a los altos niveles de arsénico que afectan al distrito.

En este contexto, Nancy Grizutti, concejal electa de Fuerza Patria, sostiene que el revés electoral refleja el rechazo de los vecinos a la gestión de Gentile. Se le cuestiona la falta de respuestas ante inundaciones históricas, el deterioro de servicios esenciales, el abandono de sectores productivos y la escasez de oportunidades laborales, que profundizan el desarraigo de los jóvenes y la fuga de talentos del distrito.

-Nancy, ¿cuál es su análisis de la elección a nivel local, donde La Libertad Avanza obtuvo el primer lugar, Fuerza Patria logró un 24% de los votos y Somos BA, la alianza de la intendenta María José Gentile, quedó en cuarto lugar? ¿A qué atribuye estos resultados?

Por un lado, hicimos una muy buena elección teniendo en cuenta que el distrito tiene más un tinte liberal que popular o peronista. Pero por otro lado, el resultado de la intendenta tiene que ver con la no gestión. Se vio reflejado en la crisis hídrica que tiene Nueve de julio, aunque tampoco tiene que ver netamente con la intendenta actual, sino con los dos intendentes anteriores que no previeron para nada esta inundación.

Esto, sumado a las localidades que también están en una situación bastante crítica, se vio reflejado el domingo en los votos para Somos, que estaba representando la intendenta, que no fue con La Libertad Avanza.

-¿Cómo quedará conformado el Concejo Deliberante a partir de diciembre?

A partir del 10 de diciembre La Libertad Avanza suma tres nuevos concejales y un consejero escolar; Fuerza Patria lo mismo, sumamos tres concejales y un consejero escolar; Nuevos Aires que esta integrado por el partido radical va a tener dos concejales y un consejero escolar; y Somos, que representa al oficialismo solamente incorpora un concejal. Es decir, tanto Nuevos Aires como Somos pierden concejales.

-¿Cuáles considera que son los temas más urgentes a trabajar en Nueve de Julio?

En principio, hay que tratar de paliar esta crisis hídrica que aún subsiste y que está agravándose, sobre todo en los caminos reales para poder salir de los pueblos.

Y en las localidades, creo que lo más importante es el tema del arraigo, en todo el distrito de Nueve de julio, porque los pueblos están perdiendo a los jóvenes y tienden a dejar de existir, ya sea porque no hay fuentes de trabajo nuevas o porque tampoco se están abriendo nuevas carreras ni se están trayendo convenios con las diferentes universidades, como por ejemplo la de Junín. (Grupo La Provincia)