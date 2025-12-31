Enero 2026 llega con aumentos

Alquileres, tarifas, combustibles, transporte y servicios privados impulsan la clásica “cuesta de enero” en un contexto de inflación en desaceleración, pero todavía persistente. Los ajustes se concentran en rubros sensibles y ponen a prueba el arranque del año.

El inicio de enero de 2026 estará marcado por una nueva tanda de aumentos ya confirmados en precios regulados y servicios privados que volverán a presionar sobre el costo de vida. A los gastos propios de las vacaciones de verano se sumarán subas en alquileres, tarifas de energía, combustibles, transporte y servicios como telefonía y medicina prepaga, configurando una “cuesta de enero” que impactará de lleno en los bolsillos. El panorama del primer mes del año muestra un escenario mixto. Por un lado, las proyecciones oficiales y privadas anticipan una inflación en desaceleración respecto de años anteriores. Por otro, los aumentos se concentran en rubros clave del gasto mensual, lo que genera tensión sobre el índice general de precios y mantiene la atención puesta en la inflación núcleo.

La clave para los próximos meses será evaluar si estos ajustes se trasladan de manera acotada al resto de los precios o si generan nuevas presiones inflacionarias, una variable que el mercado seguirá de cerca en el arranque de 2026.

Alquileres

Los inquilinos con contratos que aún se actualizan por el Índice de Contratos de Locación (ICL) enfrentarán en enero aumentos cercanos al 36% interanual, uno de los ajustes más elevados del mes. Si bien la desregulación del mercado redujo la cantidad de nuevos contratos bajo este esquema, todavía existe un volumen significativo firmado con el régimen anterior, lo que mantiene a los alquileres como uno de los principales focos de presión sobre el gasto de los hogares.

Luz y gas

Desde enero comenzará a aplicarse el nuevo esquema de subsidios energéticos, que implica una reducción gradual de la asistencia estatal y un mayor traslado del costo real de la energía a los usuarios. Si bien habrá bonificaciones transitorias, el proceso de recomposición tarifaria continuará a lo largo de 2026. En la práctica, las facturas de electricidad y gas llegarán más caras, especialmente para los hogares de ingresos medios y altos. El nuevo sistema elimina la segmentación en tres niveles y la reemplaza por una clasificación más simple entre hogares con subsidio y sin subsidio, determinada principalmente por el ingreso familiar y criterios patrimoniales.

Combustibles

Enero también traerá aumentos en nafta y gasoil, impulsados por la actualización de impuestos específicos y la evolución de los precios internacionales del petróleo. La actualización pendiente de los impuestos al combustible líquido y al dióxido de carbono se trasladará de forma directa al precio en surtidor y, de manera indirecta, al resto de la economía, especialmente en transporte y logística.

Transporte

El transporte público también registrará incrementos. En la Ciudad de Buenos Aires, los colectivos aumentarán 4,4% y el subte pasará de $1206 a $1259, mientras que el premetro costará $440,67. En la provincia de Buenos Aires, los colectivos subirán 4,5% desde el 1° de enero. Además, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) tendrá un aumento del 21,8% a partir del 16 de enero.

Servicios privados

Las empresas de telefonía móvil, internet, TV paga y medicina prepaga aplicarán nuevos aumentos en el primer mes del año, en un contexto de mayor libertad tarifaria. Si bien los porcentajes varían según la empresa y el plan, los ajustes se suman al resto de los incrementos estacionales.

Inflación

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, los analistas proyectan para enero una inflación cercana al 2% mensual, con una leve aceleración respecto de diciembre explicada principalmente por los ajustes tarifarios y de servicios regulados. Aun así, el proceso inflacionario se mantendría muy por debajo de los niveles registrados en años previos. En ese marco, los aumentos de enero no responderían a un rebrote inflacionario generalizado, sino a un reacomodamiento puntual de precios relativos, clave para analizar la dinámica del IPC en el comienzo de 2026.