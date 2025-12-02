Endeudamiento PBA: Cargos en BAPRO por votos

El debate en la Legislatura bonaerense sobre el endeudamiento solicitado por el gobernador Axel Kicillof por 3.685 millones de dólares se encuentra trabado. Para asegurar los dos tercios necesarios para su aprobación en Diputados y Senadores, el oficialismo está negociando intensamente con la oposición, con ofrecimientos que incluyen la ampliación de cargos en el Banco Provincia (Bapro).

El Ejecutivo y la oposición barajan la posibilidad de aumentar el número de sillones en la conducción del Bapro de 8 a 14 para repartir entre Unión por la Patria y las diferentes tribus opositoras (radicales, PRO, libertarios aliados). Aunque inicialmente se consideró la creación de nuevos cargos de síndicos, auditores o asesores con sueldo de director (6 en total) para evitar el costo político de ampliar el Directorio por ley, la alternativa de modificar la norma para incrementar directamente el Directorio resurgió en las últimas horas como una forma de asegurar la votación en una sesión de tratamiento rápido.

Otros puntos centrales de la negociación incluyen:

Fondo de Fortalecimiento para Intendentes: Se negocia un monto de alrededor de 120.000 millones de pesos (aunque el oficialismo habla de $240.000 millones), pagadero en cinco cuotas. La diferencia radica en que la oposición exige que sea un fondo garantizado, no sujeto al acceso a crédito internacional. La disputa interna en el oficialismo se centra en el mecanismo de distribución: el Ejecutivo prefiere un sistema automático basado en el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que sectores como La Cámpora plantean una comisión bicameral para el reparto discrecional.

Cargos Judiciales y en Organismos de Control: La Unión Cívica Radical (UCR) exige un compromiso para obtener una de las vacantes en la Suprema Corte bonaerense. Además, se negocian lugares en el Consejo de Educación y la cobertura de los ocho cargos vacantes de vocales en el Tribunal Fiscal de Apelación bonaerense.

La aprobación del endeudamiento se considera vital, al punto que en el oficialismo se ha mencionado que «sin eso no hay aguinaldos». Las negociaciones se aceleran a contrarreloj para la sesión prevista en Extraordinarias este miércoles.