Encuesta: Economía en deuda vs imagen positiva

Un informe de Opina Argentina registra un salto de siete puntos entre quienes no logran cubrir sus gastos mensuales y un aumento del pesimismo sobre el futuro. Sin embargo, otra medición ubica a Javier Milei y a Axel Kicillof al frente de las preferencias rumbo a 2027.

La desaceleración de la economía empieza a sentirse con mayor intensidad en la vida cotidiana. Suspensiones, despidos y endeudamiento para afrontar gastos corrientes configuran un escenario que ya impacta de lleno en el ánimo social. Una nueva encuesta revela que el 39% de los argentinos afirma que no llega a fin de mes, siete puntos más que en enero, mientras que otro 40% asegura que llega “con lo justo”, sin margen para ahorrar.

Los datos corresponden a un relevamiento de la consultora Opina Argentina, dirigida por Facundo Nejamkis. El estudio muestra un corrimiento claro dentro de la pirámide social: parte del segmento que en enero decía llegar ajustadamente pasó en febrero al grupo que directamente no alcanza a cubrir sus gastos. En paralelo, el porcentaje de quienes aún logran ahorrar volvió a descender y se ubicó en apenas 20%, confirmando una tendencia decreciente.

El deterioro no sólo es material. También se consolida en las expectativas. El 48% de los consultados cree que su situación económica personal empeorará en los próximos meses, el registro más alto desde el inicio de la gestión de Javier Milei en diciembre de 2023. En contraste, quienes confían en una mejora cayeron al 25%, el nivel más bajo desde entonces.

Otro sondeo, de la consultora CasaTres3, aporta un dato clave para comprender el cambio de humor: casi la mitad de los encuestados considera que el Gobierno no está logrando bajar la inflación. Un 24% opina que hubo una desaceleración inicial que luego se frenó, y apenas otro 24% sostiene que el proceso continúa. El principal activo político de la administración libertaria —la expectativa de estabilización de precios— comienza así a erosionarse en la percepción pública.

Economía en retroceso, mapa político estable

Sin embargo, el desgaste económico todavía no se traduce en un reordenamiento del escenario electoral. Según una encuesta de CB Global Data, La Libertad Avanza conserva el primer lugar en intención de voto hacia 2027. Un 28,4% afirma que “seguro votaría” al oficialismo y otro 11,1% que “podría votarlo”, lo que eleva su potencial al 39,5%. El rechazo, no obstante, alcanza al 50,6%, un dato que anticipa un escenario polarizado.



La principal referencia opositora aparece en la figura del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Su núcleo de voto seguro se ubica en 19,3% y su potencial llega al 30,9%, por debajo del Presidente pero consolidado como segunda opción. Otros dirigentes medidos, entre ellos la vicepresidenta Victoria Villarruel, Guillermo Moreno, Myriam Bregman y Dante Gebel, quedan rezagados.

El cuadro que surge es complejo: mientras se profundiza el malestar económico y se expanden las dificultades para sostener el consumo básico, el oficialismo mantiene una base electoral sólida. La oposición, en tanto, no logra aún capitalizar plenamente el descontento.

De cara a 2027, la incógnita central es cuánto tiempo puede sostenerse este desacople entre el deterioro económico y la estabilidad relativa del liderazgo político. Si la economía no ofrece señales concretas de mejora, la paciencia social podría convertirse en el factor decisivo del próximo turno electoral.