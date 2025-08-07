Encuentro histórico con campeones mundiales de Pelota a Paleta en Atlético 9 de Julio

Este viernes desde las 17 hs en el Club Atlético 9 de Julio se desarrollará un gran evento de pelota a paleta, un deporte con mucha tradición en nuestro país. En un gran desafío se enfrentarán los hermanos y campeones mundiales Santiago y Facundo Andreasen contra Guillermo Osorio y Mateo Alberdi, una de las promesas argentinas.

La jornada comenzará a las 17 hs con encuentros preliminares y a las 21 hs comenzará el último partido. La entrada tendrá un valor de $15000 y lo recaudado será para mejorar las canchas del club.

Facundo Andreasen, de 31 años, obtuvo 7 títulos de campeón mundial, medalla de oro en los Juegos Panamericanos y Sudamericanos, 11 en torneos Metropolitanos, 3 en Bonaerenses y 10 en Nacionales.

Santiago Andreasen logró 2 títulos mundiales y Panamericanos, también juegos Sudamericanos, Nacionales, Metropolitanos y Provinciales. Osorio, por su parte, cuenta con un título mundial, además de Argentinos y Provinciales. Y Alberti integró la Selección Nacional y cuenta con títulos Argentinos y Provinciales.