En modo campaña, Kicillof inauguró el CAPS y entregó patrulleros

La visita del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se produjo en el frío atardecer de 9 de Julio el viernes 15 de agosto, donde junto a la intendenta municipal, María José Gentile y el ministro de Salud provincial Nicolás Kreplak llevó a cabo la inauguración de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y realizó la entrega de una ambulancia de alta complejidad y dos patrulleros para la policía local.

El nuevo CAPS está ubicado en calle Alsina —entre Chacabuco y Heredia—. Los móviles policiales llegan en el marco del acuerdo firmado en marzo con la intendenta María José Gentile y fueron adquiridos con recursos de la Provincia para municipios del interior.

La referencia climática del principio no es casual ya que la temperatura había descendido bruscamente y a pesar de ello la concurrencia, numerosa desde temprano, lejos de ralearse, aumentó considerablemente hasta la llegada del gobernador que arribo acompañado del ministro de Salud Nicolás Kreplak y del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Javier Alonso.

En una positiva sintonía, desacostumbrada tal vez para el público, el gobernador Axel Kicillof mencionó varias veces a la intendenta María José Gentile y ésta, a su vez, aplaudió en varios pasajes las palabras del gobernador. No estamos acostumbrados a estos episodios. Milei lo logró.

El gobernador apuntó contra el Gobierno nacional al afirmar: “Lo único que siempre ha hecho es quitarnos recursos y paralizar todas las obras”. Previamente la intendenta había agradecido y reconocido las entregas y pidió por más efectivos policiales.

Dentro del peronismo estuvieron casi todos los concejales en ejercicio: Crespo, Malis, Mignes, Naudín y los que aspiran a serlo: Defunchio, Grizutti y Bianchi entre otros. Fue fácil advertir también la presencia de Mauro Esteban, Claudio Lovisolo, el ex concejal Cristian Martín. María Elena Defunchio, aún en funciones como senadora, fue mencionada por el gobernador en un pasaje de su discurso y estuvo en la “cabecera” al cortar las cintas.

Por el oficialismo local Federico Aranda, Joselina Rodríguez, Martín Banchero, Jonathan Martini, Julia Cereigido, Marisa Poratti, Cecilia Fusari y Walter Depaoli entre los más visibles. No observamos la presencia de concejales del bloque oficial. También y ante la entrega de dos patrulleros y por la presencia de la máxima autoridad provincial estaban las autoridades de la Policía Comunal, encabezadas por su titular, Carlos Barrena y la responsable de la Comisaría de la Mujer, Estefanía Segovia.

No estuvieron ausentes en los discursos las menciones a la situación hídrica y la promesa de alguna maquinaria más para 9 de Julio.

El aplauso y el grito a favor acompañó el discurso del gobernador y aplaudió con respeto el de la intendenta, pero fue crítico cuando se mencionó al presidente de la Nación, responsable de los recortes.