En la despedida de Messi en el país, Argentina venció 3-0 a Venezuela en Eliminatorias

La selección argentina goleó 3-0 a Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en un partido jugado en el estadio Monumental.

Lionel Messi abrió el marcador y cerró la goleada, mientras que Lautaro Martínez hizo el segundo del conjunto albiceleste.

Desde el primer minuto, la Albiceleste tomó el control de la pelota y buscó el arco rival. Tras algunos ataques, Julián Álvarez estuvo cerca de convertir pero el arquero venezolano tapó su derechazo. Sobre el final, a los 38 minutos, fue el propio delantero del Atlético de Madrid quien tras un enganche, habilitó a Messi para que el capitán marque el primer tanto de la noche.

En el complemento fue todo celeste y blanco. Tras varias jugadas claras de gol, Lautaro Martínez empujó la pelota luego de un gran centro de Nico Gonzélez para poner el 2-0. Minutos después, el capitán Leo Messi cerró una noche inolvidable con el tercer tanto. Con este resultado, la Albiceleste cosecha 38 puntos en esta clasificación mundialista, y tiene pasaje más que asegurado rumbo a la máxima cita del fútbol.