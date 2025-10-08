En el Día internacional de la dislexia, una voz convocando a la inclusión y la conciencia

La jornada dedicada a la discusión, concienciación o formación sobre esa patología motivó la convocatoria a ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) a Daniela Montalbano, madre una niña con Dislexia.

Daniela explicó, que la detección temprana y el apoyo adecuado son fundamentales para ayudar a las personas con dislexia a superar sus dificultades y alcanzar su máximo potencial.

El objetivo principal del Día internacional de la dislexia, es destinarlo a visibilizar y sensibilizar a la sociedad sobre este trastorno del aprendizaje que afecta a millones de personas en todo el mundo.

La dislexia es -dice Montalbano- un trastorno específico del aprendizaje de origen neurobiológico y hereditario que afecta la capacidad de leer y escribir con fluidez. La dislexia es una dificultad específica en el aprendizaje que se caracteriza por problemas en la decodificación y comprensión lectora. No está relacionada con la inteligencia general, sino con la forma en que el cerebro procesa la información. Las personas con dislexia tienen dificultades para asociar los sonidos del habla con las letras y las palabras, lo que puede dificultar la comprensión lectora.

Algunos de los síntomas comunes de la dislexia incluyen dificultades en la lectura y escritura, problemas de comprensión, dificultades con la memoria y problemas de coordinación. Existen varios tipos de dislexia, como la dislexia fonológica, la dislexia superficial y la dislexia mixta o profunda.