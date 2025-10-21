Emergencia Agropecuaria: Vence el plazo para presentaciones

El próximo Viernes 24 octubre cierra el plazo para cargar las Declaraciones Juradas de Emergencia Agropecuaria (Decreto 2452/25) en el sistema del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

Quien aun no haya completado este trámite, es fundamental que lo haga antes de la fecha límite para evitar problemas administrativos o quedar fuera del registro. Para asistencia o más detalles, pueden dirigirse a las oficinas de la Sub Secretaria de Producción en el horario habitual de 7 a 13 hs.