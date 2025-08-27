Elecciones 2025: en qué lugar quedará cada partido en la Boleta Única de Papel

Se trata del debut de la BUP en las elecciones generales del domingo 26 de octubre que en la provincia de Buenos Aires un total de 14.376.592 electores están habilitados para elegir 35 diputados nacionales.

Cómo quedó el orden en la Boleta Única de Papel

La Libertad Avanza

Partido Nuevo Buenos Aires

Liber.ar

Fuerza Patria

Frente de Izquierda y de los trabajadores – unidad

Frente Patriota Federal

Partido Demócrata Progresista

Unión Liberal

Coalición Cívica (A.R.I)

Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur

Propuesta Federal para el Cambio

Provincias Unidas

Partido Libertario

Potencia

Unión Federal

Nuevos Aires

Movimiento Avanzada Socialista

¿Cómo es la Boleta Única de Papel?

A diferencia del sistema tradicional, la boleta única de papel incluirá a todos los candidatos y partidos en un mismo documento. Al ingresar al cuarto oscuro, los votantes podrán elegir entre dos opciones:

Marcar una opción para votar la lista completa .

. Seleccionar candidatos de manera personalizada, marcando casilleros individuales para cada categoría.

Con este nuevo mecanismo, el Gobierno busca solucionar dos problemas comunes: el robo u ocultamiento de boletas y el abuso de los “sellos de goma”, es decir, partidos sin representación que solo buscan acceder a fondos estatales. (DIB)